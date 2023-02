Sambreville : une œuvre monumentale à l’effigie des Têtards au carrefour de Falisolle

Le CV de Jacques Servotte atteste du sérieux de l’artiste: dix années d’académie des Beaux-Arts et un diplôme en sculpture sans compter ses 13 années passées avec les Têtards et sa passion pour l’histoire du village. "Quelques mois après avoir été sollicité, ma maquette était déjà terminée. Malheureusement, en raison du Covid et des retards, la création de l’œuvre a pris beaucoup de retard… Il a fallu, par exemple, huit mois pour obtenir une offre de prix pour le socle en béton !"

L’œuvre est aujourd’hui commandée et devrait être installée début mai. Elle représente tout ce qui entoure l’esprit des Têtards, du carnaval mais pas seulement. "Le monument est composé d’une première partie, un pourtour rassemblant différents personnages dont ceux du carnaval et du grand feu de Falisolle. Ensuite, il y a cette tour, au milieu, où on retrouve les flammes du bûcher ou encore les géants de Falisolle. J’ai aussi imaginé le placement de pierres tout autour de l’œuvre pour rappeler qu’à Falisolle, il y avait, par le passé, une carrière. Quand on regarde l’œuvre dans son ensemble, c’est en fait une reproduction du chapeau des Têtards qui renvoie à une tétine."

Rien n’a été laissé au hasard par Jacques Servotte. Il a même pris des contacts en Espagne. "J’ai éprouvé des difficultés à trouver une entreprise capable de me confectionner des tôles en acier aussi grandes pour le pourtour." Le tout sera assemblé prochainement dans un atelier sambrevillois avant d’être amené, via un convoi exceptionnel, à Falisolle. "J’espère qu’elle marquera les esprits des Falisollois et de tous ceux qui passeront par là. Elle a été pensée et conçue pour durer au moins un siècle." L’artiste espère que l’œuvre éveillera les consciences et ramènera la raison de vivre du groupe, le grand feu. "Il a été annulé à cause d’un rapport négatif des pompiers alors qu’il existait depuis 50 ans, toujours au même endroit. Ça me chagrine et j’espère que la Commune et le comité des fêtes trouveront une solution pour faire revivre cette tradition."

Le coût pour la Ville: 72 600 €

Au conseil communal du 20 octobre, la majorité a rapidement présenté l’œuvre monumentale. Le compte rendu du conseil communal, disponible sur la page Web de la Commune, détaille davantage cette création artistique. Le coût total des travaux pris en charge par la Commune s’élève à 72 600 € TVAC. Contacté, le porte-parole de la Commune, Laurent Warnon, a indiqué que des aménagements étaient en cours au triangle du carrefour de Falisolle mais que la Commune préférait ne pas communiquer davantage pour l’instant.