Pas de grand feu à Falisolle: "S’il y avait un risque, je serais déjà mort"

Dans leur dernier rapport, le colonel Marc Gilbert et son équipe de prévention ont indiqué qu’il existait un risque de microfuite de gaz et, par conséquent, d’explosion sur le site du grand feu de Falisolle. Le comité des fêtes a donc reçu l’interdiction donc d’y brûler quoi que ce soit. "Je fais partie de l’organisation de cet événement depuis 1979. Il n’y a jamais eu d’incendie même en présence de cette canalisation de gaz. J’ai posé la question à Fluxys, le gestionnaire du réseau, qui me certifie qu’il n’y a aucun souci pour autant que le bûcher se situe à plus de 5 mètres. C’est le cas depuis près de 50 ans !"

Le grand feu, raison d’exister des Têtards

Michel Rosart se bat pour faire renaître la tradition dans le village. Il ne comprend donc pas cette interdiction des pompiers alors que cette conduite est présente sur le site depuis de nombreuses années et qu’il n’y a jamais eu de problème. Pourquoi maintenant ? "Je suis donc occupé, avec mes bougies, à prouver qu’il n’y a aucun danger." Le président indique également qu’il n’y a pas d’autres endroits à Falisolle pour maintenir le grand feu. Il y a eu des contacts avec un fermier pour l’organiser dans une prairie mais ce dernier a refusé. "Le problème, dans notre village, c’est qu’il y a de plus en plus de constructions et, par conséquent, de moins en moins de grands espaces vides."

Comme l’an dernier, le président organisera tout de même le brûlage de bonhomme hiver samedi soir. "Pour perpétuer la tradition en attendant de trouver une alternative pour notre grand feu." Les Falisollois sont attendus samedi à 20h rue Vigneron en compagnie des derniers mariés du village qui auront la lourde tâche de brûler l’hiver. "Cette décision des pompiers réduit en cendres la raison de vivre de notre groupe folklorique, les Têtards de Falisolle. Il a été créé pour le grand feu. C’était leur rendez-vous de l’année le plus important. Quel est donc encore leur intérêt d’exister ?"