Velaine-sur-Sambre: une dame et un enfant blessés dans un accident survenu après un dépassement

Les deux véhicules se sont percutés en s’immobilisant de part et d’autre de la chaussée. Les pompiers de la zone Val de Sambre ont dispatché sur place un véhicule de balisage avec une ambulance ainsi qu’une ambulance des pompiers de Jumet. La passagère de la BMW et un enfant se trouvant derrière ont été légèrement blessés et conduits vers le CHR Val de Sambre d’Auvelais. Une équipe de la police de la route de Daussoulx s’est chargée des constatations et du balisage routier.