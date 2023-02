Gizèle à poil(s): un premier one-woman show poilant (vidéo)

Le pitch: "L’humour permet de surmonter les difficultés. Apporte du soleil dans nos vies même quand il pleut ! Et cela au même titre que les animaux. Ils ont toujours été présents dans ma vie et je leur dois ce que je suis aujourd’hui, raconte-t-elle. Les animaux me donnent tellement qu’il est normal que je leur rende la pareille."

Ce one-woman show léger, le premier entièrement dédié aux animaux, aborde pourtant une problématique de maltraitance et d’abandon parfois cruelle.

Avant de se lancer sur scène, cette femme multitâches rebaptisée Gizèle, qui se définit comme une schizo professionnelle et une semeuse d’endorphines, a œuvré dans le domaine de l’illustration et la création d’accessoires et de mobiliers pour animaux de compagnie. Un détail qui situe son niveau d’empathie pour ses amis à quatre pattes, d’autant plus exacerbé que les refuges dit-elle sont saturés.

"Vivre avec des animaux, c’est a priori génial, on les adore mais, dans mon spectacle, j’aborde les contraintes auxquelles l’acquéreur d’un chat ou d’un chien ne pense peut-être pas", ajoute l’humoriste décalée. En effet, un chien ou un chat, ça peut vomir, être oublieux et lever la patte dans un coin pour marquer son territoire. Des désagréments liés à leur biologie et qui ne sentent pas bon. "Il ne faut pas être dégoûté mais, par exemple, équipé de rouleaux d’essuie-tout", explique-t-elle. Et d’ajouter que tout le monde doit tout savoir en adoptant un animal. Qu’un chat met aussi des poils partout et qu’il faut promener son chien. "Mieux vaut être prêt psychologiquement avant que d’avoir la surprise pendant." Un spectateur averti en vaut deux: "Venez le cœur bien accroché pour rire durant deux heures, à un très gros poil près", rigole-t-elle. Un poil tour à tour attendrissant, cracra, et déjanté.

En 2019, Gizèle a joué pour la première fois "À poilS !" pour un refuge. "C’est l’émergence des scènes ouvertes qui m’a donné l’envie d’écrire un spectacle", dit-elle.

Elle espère, en venant rire devant elle, que certains se diront: "Non, adopter un animal, ce n’est pas pour moi".

