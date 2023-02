Sambreville: les bébés bienvenus avec 93 nouvelles places

Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, trouver une structure d’accueil professionnelle est une quête difficile qui oblige les pouvoirs publics à se décarcasser pour créer de nouvelles places (publiques). D’autres gardiennes relèvent du privé.

De cette urgence est né le plan Équilibre "2021-2026" (aussi appelé plan Cigogne), lancé conjointement par la Wallonie, l’ONE et le Forem.

Objectif de l’appel à projets: la création et le subventionnement de 5 243 places en crèche en Wallonie et à Bruxelles, dont 3 143 places pour la seule Wallonie.

Identifiée comme commune prioritaire au regard du manque de places d’accueil proportionnellement au nombre de demandes, le collège de Sambreville avait saisi cette opportunité rare pour déposer sa candidature afin de pallier ce manque.

Les projets pouvaient porter sur la création de nouvelles crèches, l’extension de crèches existantes ou encore la transformation d’un lieu d’accueil non subventionné en crèche.

La nouvelle est tombée officiellement: 93 places de crèches supplémentaires seront bientôt disponibles à Sambreville. Une offre territoriale doublée, sans même compter les 42 places obtenues par l’hôpital d’Auvelais.

Des nouveaux habitants de plus en plus jeunes

Ces 93 nouvelles places devront être ouvertes le 30 septembre 2025 au plus tard. "Avec celles-ci, venant s’ajouter aux places déjà existantes, Sambreville devient l’une des communes les mieux dotées de la Région pour l’accueil de la petite enfance", se réjouit Jean-Charles Luperto, qui constate par ailleurs, depuis maintenant quelques années, que les nouvelles arrivées sur le territoire ont tendance à se rajeunir, avec de plus en plus de nouveaux jeunes ménages attirés en bord de Sambre par les prix relativement abordables de l’immobilier comparativement au Brabant wallon. "Il était donc nécessaire d’accroître le nombre de places d’accueil."

Le projet le plus ambitieux et le plus important concerne la création d’une nouvelle crèche à Tamines, sur le site de "La Sérénité" (l’ancienne maison de repos), sur des terrains appartenant au CPAS.

Ce nouveau bâtiment aura une capacité d’accueil de 56 places. La subvention pour cette infrastructure s’élève à 2 222 520 €.

Le second projet consiste en la reconstruction d’un nouvel espace d’accueil à Velaine-sur-Sambre, à la rue des Acacias, sur le site de l’ancienne école maternelle. Le nouveau bâtiment pourra désormais accueillir 28 enfants sur un site unique, contre 12 sur l’implantation actuelle. La subvention pour cette implantation a été fixée à 635 000€.

Enfin, le 3e volet du dossier déposé concerne la transformation de l’aile maternelle du bâtiment scolaire communal, rue de Fleurus à Moignelée. Le changement d’affectation de cette partie du bâtiment permettra d’ouvrir 21 places de crèche supplémentaires. Pour cette troisième implantation, le subside s’élèvera à 833 440 €.

"Des travaux qui seront exécutés dans un souci de performance énergétique accrue, en parfaite adéquation avec les enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain", conclut le communiqué de presse de Sambreville.

La gestion des places d’accueil sera quant à elle confiée, par convention, à l’intercommunale IMAJE.