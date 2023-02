Tamines: « On verra qui sera là mardi »

À quelques jours d’un match capital à Couvin/Mariembourg, le climat dans le vestiaire taminois est tout sauf serein. C’est le moins qu’on puisse écrire. Le limogeage d’Antonio Rosa et de son staff, le départ de Patrick Pratz en décembre puis l’arrêt de Petar Bojovic pour une blessure au genou plus diplomatique qu’autre chose annonçaient déjà la couleur. Mais ces derniers jours, le nouveau boss Paul Locicero a mis un coup de pression supplémentaire en convoquant les joueurs qui étaient là depuis le début de saison, jeudi avant l’entraînement. Et il n’y est pas allé de main morte en accusant certains joueurs de saboter le club. "Il a dit qu’il ne nous payerait plus, explique un des joueurs concernés. Suite à cette annonce, plusieurs joueurs sont directement partis, d’autres se sont entraînés. On verra combien nous serons demain (lisez mardi) à l’entraînement. Mais j’ai l’impression qu’il y aura pas mal de départs cette semaine. On ne peut pas continuer comme ça."