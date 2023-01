Provinces de Namur et du Hainaut: 34 communes se mouillent pour la qualité de l'eau de la Sambre et de ses affluents

Il s’agit d’un programme assez ambitieux puisque 652 actions sont prévues afin d’appporter des solutions. Soixante-neuf partenaires se sont engagés ce jeudi 19 janvier à ce qu’il aboutisse, en signant le protocole d’accord 2023-2025. Parmi ceux-ci, on retrouve 34 communes, deux provinces (Hainaut et Namur) ainsi que 41 acteurs locaux.

La démarche découle d’un constat: lors de ses inventaires, la cellule de coordination du CRSA a relevé pas moins de 1500 nouvelles atteintes à la qualité des cours d’eau. Dépôts de déchets, érosions des berges par le bétail, entraves à la libre circulation, etc. Pour effectuer ces inventaires, l’équipe a parcouru plus de 1000 kilomètres de cours d’eau répartis sur le territoire des 34 communes partenaires. Les trois zones de baignades présentes sur le bassin de la Sambre font l’objet d’une attention particulière lors de ces démarches afin de garantir une eau saine aux usagers.

Préservation de la biodiversité

Parmi les opérations inscrites dans ce programme, un bon nombre porte sur la préservation de la biodiversité, grâce à de petits aménagements comme des mares ou des hibernaculums (petits refuges pour animaux).

Deux projets font l’objet d’une étude de faisabilité, l’un sur le ruisseau de Fosses, à Fosses-la-Ville et Sambreville, et l’autre sur l’Eau d’Heure, dont le bassin s’étend sur 8 communes du territoire. L’objectif étant le renforcement de la résilience et des fonctions écosystémiques des espaces naturels.

Citons encore la création d’un groupe de travail spécifique qui a réuni sept entreprises de la région, les ports autonomes et l’Union wallonne des entreprises. Chacun a l’ambition de faire entrer les objectifs de développement durable dans ses pratiques à travers les objectifs précis tels qu’éviter de gaspiller l’eau et préserver la vie aquatique.

Enfin, les partenaires s’inscrivent pleinement dans les objectifs de la nouvelle politique agricole commune. Pour eux, son application en Wallonie va permettre de mieux soutenir des pratiques favorables au milieu aquatique. Le CRSA a d’ailleurs prévu d’organiser une séance d’informations à destination des agriculteurs.

Ces différentes initiatives permettront petit à petit, une nette amélioration de la vie aquatique. Un diction célèbre raconte que les petits ruisseaux font les grandes rivières !