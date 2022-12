Sambreville: un cortège de Noël dans les rues d'Arsimont

Le Père Noël dans les rues d’Arsimont La magie de Noël était présente dans les rues d’Arsimont grâce au cortège du Père Noël organisé par le comité des fêtes. Christophe Deprez, président, Corentin Derèse, secrétaire et Stéphanie Deprez, trésorière ont de nouveau invité le Père Noël à sillonner les rues du village pour y apporter de l’animation. Ce sont 400 cougnous, des friandises, des peluches et des livres qui ont été distribués aux habitants. Parti vers 9 h, le cortège s’est arrêté après un parcours de près de douze kilomètres, entrecoupé de nombreuses haltes devant les maisons. "C’est une manifestation qui est appréciée par tous les habitants et qui a été rendue possible grâce aux soutiens dont nous bénéficions, aux bénévoles Françoise, Alessia, Sophie et Laurent, ainsi que nos chauffeurs Jean-Pierre, Pierre et Lorentz", a expliqué Christophe Deprez.