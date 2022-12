Sambreville: Saint-Vincent de Paul lance un appel aux dons

Cette aide consiste principalement en une distribution hebdomadaire de denrées alimentaires que la Saint-Vincent de Paul reçoit du Fonds européen d’aide aux plus démunis et de la Banque alimentaire de Namur-Luxembourg. Mais ce n’est pas suffisant.

Heureusement, plusieurs magasins et entreprises de la région acceptent de céder gracieusement tout ou une partie de leurs invendus. Parmi ces magasins, il y a notamment Colruyt (Jemeppe-sur-Sambre), Proxy Delhaize (Velaine-sur-Sambre), Aldi (Jemeppe-sur-Sambre et Fosses-la-Ville) et Hello Fresh (Mornimont). La camionnette réfrigérée de l’association est donc très sollicitée et l’organisation fonctionne bien.

Des frais en augmentation

De plus, les bénévoles de SVP mettent à la disposition de tous du petit mobilier et divers articles (hygiène, ménagers, jouets, déco, etc.) à des prix démocratiques ainsi qu’une boîte à livres bien remplie. Des ateliers de bricolage sont organisés régulièrement par Paola, unes bénévoles. Enfin, pour résoudre des situations parfois bien difficiles, l’équipe collabore avec le Gabs (lutte contre les différentes formes d’exclusion), le Semja (Service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives), les Restos du Cœur et le Plan de cohésion sociale. "En dehors de nos frais fixes, toutes ces activités sont évidemment sources de dépenses relativement importantes. Ainsi, pour cette année 2022, elles s’élèvent à plus de 27 000 € dont près de 5 000€ sont consacrés au remboursement des bons de pains qui sont échangés par nos bénéficiaires auprès des boulangeries participantes. Nous avons aussi modernisé nos deux chambres froides (4.300€) qui sont indispensables pour maintenir la fraicheur des produits distribués", a encore souligné l’équipe de bénévoles.

Deux manières de soutenir

En 2023, la Saint-Vincent de Paul devra tenir compte d’une augmentation sensible du coût de l’énergie puisque les acomptes sont déjà revus à la hausse. C’est pour cette raison qu’un projet de placement de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment (coût estimé à 12000€) est à l’étude afin de réduire les frais d’électricité. Quant au chauffage, il fonctionne au mazout dont le prix a aussi fortement augmenté. Aussi, pour permettre à la Saint-Vincent de Paul de poursuivre son action, un appel à la générosité est lancé. Il existe deux manières de soutenir: soit sur le compte BE08 0017 0115 8213 de la SVP Auvelais (pas d’attestation fiscale possible) ; soit sur le compte BE02 3100 3593 3940 de la Saint-Vincent de Paul Bruxelles avec la communication Pour SVP222 – Auvelais (attestation fiscale pour les dons à partir de 40 €).