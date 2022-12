Sambreville: 25 ans pour le marché de l'amicale du CHRSM

S’il est loin d’être le plus grand, il n’accueille en effet chaque fois qu’une quinzaine d’exposants, il est celui qui met l’accent sur des associations mettant en avant la solidarité et l’entraide. Composé de Jean Ciesielski, président, Nathalie Gosset, secrétaire et Rudy Dehoux, trésorier, le comité de l’amicale avait cette fois encore donné toutes les raisons de venir à un public très intéressé de découvrir les tables dressées par les exposants, dont la plupart avaient un lien avec l’hôpital. Sophie Dineur, présidente du syndicat d’initiative de Sambreville, était également présente pour proposer à la vente un plan de Sambreville réalisé en bois. Avec l’organisation de cette manifestation et d’autres, comme la chasse aux œufs et la fête de la Saint-Nicolas, le comité confirme l’utilité de cette amicale.