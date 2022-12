Accord social au Centre hospitalier régional Sambre et Meuse

Avantage acquis

Les représentants du personnel ont donc approuvé la formule. "L’augmentation de la valeur faciale du chèque-repas faisait partie de nos propositions, rappelle Marie Tillière, permanente CSC-Services. Pour le travailleur, le montant complémentaire obtenu équivaut plus ou moins à celui d’une prime de fin d’année." Les syndicats réclamaient le maintien en 2022 de cette prime, qui avait été versée en 2020 et 2021, années Covid. Le conseil d’administration n’a pas suivi, arguant qu’elle n’était pas légalement obligatoire et que d’ailleurs elle n’avait pas été versée durant dix ans.

Aujourd’hui, la CSC-Services pointe un avantage non négligeable à la mesure du chèque-repas revalorisé: "C’est de l’acquis, pour 2023 et les années suivantes, on ne peut pas revenir en arrière, explique Marie Tillière. La prime de fin d’année, elle, doit être renégociée chaque année."

Détournement de fonds

On se souvient que les négociations autour des avantages au personnel ont été un peu chaudes. Le conseil d’administration du CHRSM a mal avalé d’être accusé par la CSC-Services de "détournement de fonds" pour avoir refusé le paiement de la fameuse prime de fin d’année, cependant que "dans un hôpital public, cette prime de fin d’année n’est pas obligatoire". Bref, à quelques jours de Noël, le climat s’est apaisé.