Sambreville: un parc revitalisé et dédié à toutes les générations en 2024 à Auvelais

Racheté par la Commune, l’ex-parc d’Ores est aujourd’hui en pleine mutation dans le cadre du projet "Ville Parc" de Sambreville. Une idée qui a vu le jour grâce à une large subvention du Fonds européen de développement régional (Feder) à hauteur de 3 millions€. Son nom: le parc des Générations. Il ouvrira ses portes en 2024. "Les citoyens entreront toujours par cette porte, rue Marie Saint-Pierre, commente Xavier Gobbo, directeur général et guide du parc pour l’occasion. En face de l’entrée, la zone sera réservée à un parking de 30 places pour les automobilistes." Un travail de déblayage colossal qui a complètement ouvert les perspectives. "Il faut s’imaginer que de nombreux espaces étaient recouverts de plantes invasives, notamment près de la Sambre et du RaVEL. On ne voyait plus rien. Le déboisement a permis l’identification de plusieurs arbres remarquables par le Département nature et forêt. L’espace libéré est bien plus impressionnant que sur les plans."

Juste derrière ce parking, le projet prévoit de créer un espace de jeux pour adolescents avec, entre les deux, une revégétalisation de l’espace. "Encore un peu plus loin, entre les arbres, il y aura une plaine de jeux. Il n’est pas question de terrassement. Le sol sera recouvert de copeaux pour amortir les chutes."

Des aires de barbecue, de pétanque

À proximité de l’aire des enfants et plus proche de la Sambre, il est prévu de créer des espaces pour les barbecues et pique-niques et même des terrains de pétanque. De quoi toucher toutes les générations sambrevilloises. "Un sentier le long de la Sambre est en train d’être réhabilité. Il traverse les zones barbecue, passe près de la plaine de jeux des enfants et s’arrête à proximité d’une autre zone: le parcours canin, la seule partie du parc qui a dû être dépolluée."

De l’autre côté de l’espace de jeux des enfants, on retrouve l’une des zones les plus importantes du parc des Générations: le théâtre verdure. "Il sera composé de plusieurs étages en pierres pour une hauteur maximale de 2,5m. Il était également prévu d’aménager une zone multifonctionnelle, en d’autres mots une scène, en dolomie. Mais le collège a décidé de ne pas la mettre en œuvre. Pas parce que cette zone a été épinglée par les riverains dans leur recours au Conseil d’État mais plutôt parce qu’après le déboisement, nous nous sommes rendu compte que cette zone multifonctionnelle risquait de se chevaucher avec le théâtre de verdure. Il y aurait eu trop d’aménagements et trop peu d’espaces verts dans ce lieu du parc. Raisons pour lesquelles le collège a annulé le projet."

Enfin, dernier espace et non des moindres, celui du Pavillon. L’ancien bâtiment a été rasé pour laisser place à une brasserie et des salles de réunion à destination d’associations, de clubs. "C’est un espace de vie créé à l’attention de tous les Sambrevillois." Et pour couronner le tout, le Pavillon sera accompagné sur la gauche d’une veste étendue d’herbe. "Qui sera destinée à celles et ceux qui veulent prendre du bon temps en toute quiétude." La fin du chantier du parc des Générations est prévue en 2024 alors que la dernière facture devra être rentrée à l’Europe pour le 31 décembre 2023. Une deadline imposée pour bénéficier des subsides. "Nous sommes dans les temps pour offrir cet espace vert aux Sambrevillois", conclut Xavier Gobbo.