CPAS: faute de subsides européens, le service de l’En Train prend fin

Créé en 2009 sur base de Fonds Structurels Européens (FSE) et d’un partenariat entre la Commune, le CPAS et de deux associations (GABS et le Centre d’Action Interculturelle), le service de l’En Train a toujours eu pour objectif d’accrocher les publics en difficultés sociales, de gagner la confiance des personnes et de leur donner des coups de main tant au niveau administratif que dans la vie de tous les jours. Au fil des années et après avoir été repris par le CPAS et la Commune, il s’est légèrement transformé pour devenir une cellule pluridisciplinaire. Le service était ouvert à toute personne désireuse d’obtenir une information ou une aide psychosociale généraliste grâce à des permanences organisées au CPAS ou à l’En Train à Auvelais ou encore à un travail de terrain réalisé dans les quartiers par les éducateurs de rue.