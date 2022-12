Sambreville: la Roseraie de Tamines, un centre pour combattre l'isolement

Au clos de la Roseraie à Tamines, à deux pas de l’ancienne maison de repos La Sérénité, une maisonnette abrite désormais le centre communautaire de la Roseraie. Un endroit convivial, chaleureux destiné aux adultes et seniors qui souffrent d’isolement, de solitude. Ce projet, porté par le CPAS de Sambreville, a été inauguré le 12 décembre dernier. "Nous avons répondu à un appel à projet de la Région wallonne pour développer des espaces communautaires en Wallonie, commente le président du CPAS, Vincenzo Maniscalco. Dans ce cadre, nous avons reçu 100 000 € de subsides qui nous ont notamment permis d’embaucher un coordinateur et une coordinatrice pour porter et mener à bien ce projet." L’espace Roseraie existait déjà auparavant mais les activités étaient avant tout ponctuelles. "Ce centre est désormais un lieu de rendez-vous ouvert du lundi au jeudi, 15 heures par semaine (NDLR: de 9h à 17h le lundi, de 9h à 13h le mardi, de 9h à 17h le mercredi et de 9h à 13h le jeudi)."