Tamines : la coordination de 80 élèves, tout un spectacle à l’école Michel Warnon (Vidéo)

Coordonner, c’est du sport

Au-delà du spectacle, le fait de captiver les plus petits et de les garder sur la scène pendant une heure, c’est déjà une prouesse. Un travail de longue haleine entamé à la fin du mois de septembre. "Avant de rassembler tout le monde, chaque groupe a répété, chanté dans sa classe, ajoute Fanny Wagner. En plus de chanter quelques chansons, les plus petits utiliseront des accessoires pour accompagner les grands."

Cette organisation, c’est en quelque sorte un spectacle dans le spectacle. Tout coordonner, c’est du sport. Il faut d’abord amener les enfants en car dans la salle puisque l’implantation des Bachères ne se situe pas à deux pas. Ensuite, il faut les réunir, leur demander de patienter pendant que les enseignantes connectent tous les appareils sonores loués à la Communauté Française. "Malheureusement, dans nos études d’institutrice, il n’y a pas de formation d’ingénieur du son (rires). "

Le plus important, c’est de permettre aux enfants de vivre leurs premiers pas sur scène. "Et de ramener la magie de Noël, de prendre du plaisir, après plusieurs hivers confinés." Les élèves sont désormais prêts à montrer leur talent à leurs parents. Un moment inoubliable, c’est certain.