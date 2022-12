« L’équipe manque d’équilibre »

En attendant, Tamines ne parvient plus à gagner et les ambitions de montée du nouveau patron du club semblent déjà compromises. "Quand le coach dit que l’équipe manque de qualité, c’est dur à entendre, mais je pense qu’il a raison, poursuit Petar. Certains joueurs ne sont actuellement plus capables de prester à un tel niveau. Notre jeu est peut-être un peu meilleur depuis l’arrivée de Tibor Balog mais le changement de coach n’a fondamentalement pas changé grand-chose. Ce n’est donc pas une question d’entraîneur. Et physiquement, on est bien, le problème n’est pas là. On travaille super bien le mardi avec le préparateur physique."