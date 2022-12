« L’équipe manque d’équilibre »

En attendant, Tamines ne parvient plus à gagner et les ambitions de montée du nouveau patron du club semblent déjà compromises. "Quand le coach dit que l’équipe manque de qualité, c’est dur à entendre, mais je pense qu’il a raison, poursuit Petar. Certains joueurs ne sont actuellement plus capables de prester à un tel niveau. Notre jeu est peut-être un peu meilleur depuis l’arrivée de Tibor Balog mais le changement de coach n’a fondamentalement pas changé grand-chose. Ce n’est donc pas une question d’entraîneur. Et physiquement, on est bien, le problème n’est pas là. On travaille super-bien le mardi avec le préparateur physique."

Comme ses coéquipiers, Petar a vu arriver de nouveaux joueurs, des Brésiliens et des Lituaniens (pas encore qualifiés). D’autres pourraient suivre. "Je n’ai rien contre eux, évidemment, mais c’est en attaque qu’on manque de concurrence. Au milieu de terrain, c’est déjà bien fourni. J’espère que la trêve va permettre à tout le monde de retrouver ses sensations." Et de la sérénité même si l’ambitieux patron Paul Locicero n’hésitera pas à prendre des décisions, quitte à faire des déçus.