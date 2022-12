Sambreville - Jemeppe: 1 207 demandes de logements sociaux pour… 70 attributions par an à Sambr’Habitat

Les raisons de cette hausse de 30% diffèrent. Elles touchent avant tout au portefeuille. "C’est d’abord les prix des loyers pratiqués par les propriétaires privés. Comment voulez-vous vous en sortir avec un loyer de 900 € pour 1300€ de salaire ?" Et puis, il y a, depuis plusieurs mois, la crise énergétique. "Les demandes pour l’accès à un logement social à Sambr’Habitat sont passées de 15 à 25 par mois en moyenne depuis septembre", commente la directrice, Ann-Catherine Oddie.

À cette réduction des capacités financières, il faut également ajouter les accidents de la vie. C’est pour ces raisons que de plus en plus de nombreux Namurois et Wallons se tournent vers les agences de logements sociaux. "Dans l’imaginaire, nos locataires sont des profiteurs, des fainéants. C’est totalement faux. Notre public est très diversifié, avec des moyens et des situations divers et, surtout, des histoires singulières."

Bénéficier d’un toit social, c’est aussi un moyen de reprendre pied, de se stabiliser en espérant des jours meilleurs. "Malheureusement, comme l’indiquent nos chiffres, nous ne pouvons absorber la demande, commente Cédric Jeantot. Nos 1569 logements sur Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre sont tous occupés. Les places se libèrent uniquement lorsqu’un bénéficiaire décide de partir ou, malheureusement, décède. En 2021, nous avons attribué 71 logements à de nouveaux locataires. Le taux de renouvellement est très faible. Certains restent 40 ans chez nous."

Un système de points

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Certains ménages se retrouvent sur le carreau alors qu’ils sont inscrits depuis 6 ans sur les listes d’attente de Sambr’Habitat ou d’une autre agence de logements publics. "C’est un système de points imposé par la Région. Ceux-ci sont attribués en fonction de la situation de logement (SDF, locataire, hébergé dans une famille) et des situations personnelles (retraité, travailleur, victime de violence…). Un point est également attribué par année d’ancienneté." C’est ensuite un comité d’attribution qui se charge de choisir les bénéficiaires en fonction de ce classement.

Les candidats doivent donc prendre leur mal en patience malgré des situations personnelles parfois dramatiques. "Si certains ont la chance d’être hébergé dans la famille, ce n’est pas le cas de tous. Certains dorment dans la rue, dans leur voiture, leur caravane. Ce sont de tristes histoires de vie, nous en sommes bien conscients." Il existe des pistes pour tenter d’absorber une partie des demandes. "Celle, par exemple, d’obliger les promoteurs immobiliers à réserver une partie des appartements en logements publics. C’est un dossier qui est réfléchi et débattu à la Région", conclut Cédric Jantot.

Deux pourcents de logements vides en moyenne

Comme l’indique la directrice, une question est souvent posée aux représentants de Sambr’Habitat: pourquoi certains logements vides ne sont-ils pas tout de suite remis en location ? Les derniers de 2021 chiffrent indiquait un taux d’inoccupation de 2,5%. C’est moins que la moyenne régionale. "Tout d’abord, les appartements ou maisons qui sont dans un état impeccable sont directement remis en location, indique Ann-Catherine Oddie. Mais certains ont besoin d’une importante rénovation, surtout lorsqu’une personne a occupé un logement pendant 40 ans. Dans d’autres cas, nous retrouvons le bien dans un état pitoyable. Les travaux prennent toujours beaucoup de temps, d’où le taux d’inoccupation." Environ 7 appartements ou maisons sont rénovés par mois. "C’est un peu plus en 2022 car il y a eu plus de départs. Notre objectif est toujours d’offrir un logement décent aux bénéficiaires", conclut Cédric Jeantot.