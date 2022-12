DéFi à Sambreville: le "noyau dur" lancera sa liste citoyenne

Pourtant, comme elle l’explique, elle respectait les statuts du parti. "Il n’est indiqué nulle part qu’une personne qui démissionne, puis se réaffilie, ne puisse pas voter pour élire le président de DéFi. Je ne me serais jamais présentée à cette soirée si je n’étais pas certaine de mon coup, tout comme Philippe Kerbusch." Mais une représentante du parti n’était pas de cet avis. "Il y a une blacklist dans laquelle je figure alors que je suis en règle au niveau des statuts. Cette personne en question n’a rien voulu entendre. Je sais que d’autres membres du parti, qui sont également en froid avec le président réélu, ont vécu la même histoire."

« Pas mariés et fiancés »

Pour la conseillère communale, ce nouvel élément ne fait que conforter son idée depuis un an: elle ne se présentera plus sous la bannière DéFi lors des élections communales de 2024. Ce n’est pas une surprise puisque, de toute façon, sa coupe était déjà pleine. "Même si Olivier Maingain était président, je ne serais pas repartie avec DéFi. Tout simplement parce que certains potentiels candidats refuseraient d’endosser les couleurs du parti. Alors nous avons décidé de lancer une liste citoyenne avec le noyau dur de DéFi, c’est-à-dire une bonne partie de ceux qui se sont présentés en 2018 dont, évidemment, Philippe Kerbusch. Nous serons accompagnés d’autres candidats d’une autre couleur politique." Pas avec le PS, évidemment. "Je continuerai à combattre les idées de la majorité sambrevilloise actuelle mais toujours de manière constructive."

Il n’est pas non plus question de MR&Citoyens. "Ce n’est pas parce que nos votes sont souvent similaires que nous sommes mariés et financés." Monique Félix n’en dira pas plus. Ce ne sera pas non plus les membres d’Écolo avec lesquels les échanges sont souvent tendus. Les membres du cdH + ? Après élimination, c’est en tout cas le dernier groupe autour de la table du conseil communal.