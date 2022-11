Sambreville: un produit inflammable se répand sur un parking

Vendredi vers 13h, un camion-citerne chargé d’un produit à base de benzène a perdu une partie de son chargement à cause d’une avarie technique sur le parking des camions Inov’In situé rue de la Vacherie à Auvelais. Les pompiers de la zone Val de Sambre et une société spécialisée dans la production de PVC, qui effectuait un exercice au même moment, se sont rendus sur place. Les secouristes ont d’abord répondu de l’absorbant pour annihiler le produit qui est auto-inflammable dès 58 degrés et explosif à plus haute température. Le convoi défectueux a été rangé sur un bassin de rétention au sein de la société Inov’In afin de récolter le reste du contenu de la citerne. La police de l’environnement a dressé les constatations.