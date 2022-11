Sambreville: le Plan Oxygène fait respirer les finances communales

En clair, c’est le Plan Oxygène qui permet à la Commune de respirer sur le plan financier. Sinon, elle ne pourrait tout simplement plus tourner et encore moins assurer le paiement des salaires des 300 membres du personnel. Les causes: des augmentations colossales. D’abord en matière de dépenses de personnel en raison des indexations (+ 4,172 millions), des dépenses de fonctionnement en électricité, gaz, frais informatiques… (+ 787 000 €) ou encore des dépenses de transferts de la Commune vers le CPAS, la zone de police, de secours… (+ 3 millions).

L’addition de ces augmentations: 8 millions en plus des budgets traditionnels. "Rien que la police, c‘est 1,2 million supplémentaire pour l’année 2022-2023. Les dernières décisions en la matière sont favorables pour nos forces de l’ordre, c’est certain. Mais quand le fédéral décide, ce sont les communes qui paient. C’est le même mécanisme pour les zones de secours ou encore le CPAS", peste Luperto.

La Commune a réussi à combler ce gigantesque trou grâce, notamment, à ses recettes ordinaires (37,5 millions avec une augmentation de plus de 5 millions) et le Plan Oxygène. Ce qui permet de sauver et continuer à faire tourner la boutique. "Heureusement, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, ajoute le bourgmestre. Nous pouvons nous féliciter également d’avoir réalisé des provisions dans certains domaines comme le CPAS, les pensions ou encore la police. Mais nous sommes bien conscients que cette façon de faire, avec l’aide du plan Oxygène, ce n’est qu’un pansement. Il vient compenser un sous-financement chronique du fédéral. Dès 2025 déjà, ce prêt de plus de vingt millions€, à rembourser sur vingt ans à la Région, ne suffira plus."

La Commune jugée « trop gourmande »

La Commune paie les pots cassés des dernières crises (Covid, inondations et énergétiques). Sans que les efforts consentis ne soient reconnus par le Gouvernement. "À la Région, on nous dit même d’être moins gourmands à l’extraordinaire, au niveau de nos projets, investissements, ajoute Jean-Charles Luperto. Et donc, que faisons-nous ? Nous arrêtons d’entretenir notre patrimoine ? Si notre mission n’est plus que de distribuer des cartes d’identité, nous ne servons plus à rien. Autant tout arrêter."