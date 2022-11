Sambreville: les réservations pour Strauss sont ouvertes

L’Ensemble instrumental de Wallonie sera sous les directions de Giovanni et Jean-Luc Votano et les ballets des conservatoires seront sous les directions de Catherine Anthoine (Tamines) et Kristel Notarrigo (Auvelais). Albane Carrère est la soliste, la scénographie a été confiée à Thierry Van de Eynden, la mise en scène est du ressort de Bruno Perpète et les textes sont écrits par Michaël Jaremczuk. N’oublions pas les comédiens, avec Anaïs Begon, Bruno Perpète et Emmanuel Guillaume. Il est déjà possible de réserver les places pour l’une des quatre représentations prévues. La première aura lieu le vendredi 13 janvier à 20 heures. Le samedi 14 janvier, deux représentations sont programmées, à 15 heures et à 20 heures. Enfin, le dernier spectacle est prévu le dimanche 15 janvier à 16 heures. Les places sont en vente au prix de 18 € au centre culturel de Sambreville du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 15h. Bureaux fermés entre le 24/12 et le 02/01). Un seul conseil: ne pas trop tarder car comme chaque année, les places vont vite partir.

www.concertjeanpoulain.be