Avec ce message on ne peut plus clair, le CHR d’Auvelais espère attirer le plus de monde possible ce lundi 14 novembre à l’occasion du dépistage et de la sensibilisation au diabète. Ce rendez-vous peut être qualifié de traditionnel. En 2019, Tanina Curto, infirmière de référence en diabétologie, avait rappelé que le site d’Auvelais participait pour la vingtième année consécutive à la journée mondiale du diabète.

Cette année encore, des informations personnalisées seront données par les infirmières spécialisées en diabétologie et conseils diététiques.

Lors de chaque opération, des centaines de personnes viennent se faire dépister et de nouveaux cas sont à chaque fois détectés.

Le diabète est une maladie chronique qui peut prendre différentes formes. Le plus courant, le diabète de type 2, représente plus de 80% des cas. Et beaucoup de personnes ignorent qu’elles sont diabétiques. Une prise de conscience utile et efficace qui prend seulement quelques minutes.

Rendez-vous donc dans le hall de l’hôpital d’Auvelais ce lundi 14 novembre de 8h30 à 16h.