Tamines et Rosa se séparent, Mayanga reprend la P2

Paul Locicero a par ailleurs engagé Jean-François Servais comme responsable communication et marketing. Journaliste, le Carolo a déjà travaillé pour Action 21. "On va lancer un nouveau site internet et un nouveau moyen de communication au sein du club", précise celui qui a jadis travaillé à Gosselies, justement le prochain adversaire des Taminois. Concernant l’équipe B, en P2, le nouveau coach est connu après la démission de Joël Van Den Noortgate: l’ex-attaquant Alba Mayanga reprendra l’équipe.