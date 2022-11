Sambreville: la maison des sœurs, rue du Villez, ne sera pas détruite

Le promoteur, également propriétaire, souhaitait détruire le bâtiment plus connu sous le nom de la maison des sœurs. Pour des raisons d’humidité et de vétusté. Il ambitionnait de construire un immeuble flambant neuf de 15 appartements répartis sur un rez et deux étages. Autre changement: la toiture à versants aurait fait place à une toiture plate. Différentes idées qui n’ont pas séduit la population, ni le fonctionnaire délégué de la Région wallonne. "Nous avons écouté les remarques des riverains et les avons transmises au fonctionnaire délégué, commente Nicolas Dumont. Nous ne sommes pas contre un projet à cet endroit mais il faut tenir compte des prescriptions urbanistiques."

C’est donc un retour à la case départ pour ALS. Contacté, le responsable de la société n’a pas répondu à nos sollicitations.