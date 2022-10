Besoin criant de logements sociaux en Basse-Sambre: l’AIS lance un appel aux propriétaires

Inondations, vagues migratoires, conditions financières d’accès aux logements de plus en plus gourmandes et, désormais, la crise énergétique. Voici, selon Alexandre Warnant, le directeur de l’agence immobilière sociale Gembloux-Fosses (AIS), les ingrédients du cocktail qui font aujourd’hui exploser les demandes d’accès à un logement social. "Sur le territoire que nous couvrons (Gembloux, Floreffe, Jemeppe, Mettet, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Fosses), nous avons une liste d’attente de 800 candidatures." Certaines sont actives, d’autres en voie de finalisation et, enfin, inactives. "Nous comptons 380 dossiers actifs, c’est-à-dire de personnes qui sont administrativement en ordre. Il faut ensuite ajouter 200 candidats dont le dossier est en voie de finalisation et, enfin, ceux qui n’ont pas renouvelé leur demande après six mois, ce qui est obligatoire. Malheureusement pour ces personnes, elles retombent tout en bas de la liste…"