Bouh ! Des bonbons ou un sort, la bourse ou la vie : la BD namuroise se met sur son 31 (octobre)

"Le projet est véritablement né de ses personnages, repérés sur les réseaux sociaux. Je l’ai contactée sans grand espoir." Mais le sort a opéré, avec une patte et une patine très personnelles. "Man Luo possède un style éthéré, une sorte de rêve éveillé. L’histoire suit son style, non l’inverse."

Dans cette école d’humanité artistique où l’étrange surgit en même temps que les premiers émois amoureux et l’esprit rebelle, David a mis de lui. "Peu importe la direction artistique choisie, dans ces études, ce métier, on est pris au sérieux que s’il y a succès – et encore. Sans compter le syndrome de l’imposteur, quand vous vous sentez mal à l’aise de bosser dans votre domaine dont on dit autour de vous que ce n’est pas un “vrai boulot”".

©Boriau/Man Luo chez Glénat

Pourtant, David a été créatif pour incarner ses vampires. "J’ai gardé les bases connues, mais j’y ai ajouté la mythologie des jiangshi (vampires chinois) qui sont un mélange entre le golem, le zombie et le vampire. Je suis aussi parti de ce constat: être immortel et dépendant, quelles en sont les conséquences, comment y survivre ?" Il a son idée pour qu’humains et hommes-chauve-souris cohabitent, sans faire couler le sang. Et sans méchant, jusque-là. "Il y en aura mais assez surprenants. Je jouerai avec l’ambivalence et le choix de certains personnages." La réinvention fonctionne en beauté.

Ma vague

Aimant collaborer avec de jeunes artistes, "pas encore écrasés par la machine infernale de l’édition", David aime suivre leur sensibilité et leur identité graphique. Avec Soann, il vient aussi de sortir Ma vague aux éditions Jungle, nageant entre surnaturel, solitude marine et rancœur persistante entre deux parents.

Au milieu de tout ça, il y a Nellie, dont le plaisir est de partir chasser les épaves avec son papa. Jusqu’au jour où elle se lie avec un esprit de mer, lui conférant des pouvoirs. Début d’une histoire de super-héros ?

"Non, vu le gavage de super-héros de notre époque, je ne prends pas cette direction. Je voulais prendre le point de vue d’une ado face à une séparation, qui se retrouve au même niveau de maturité que ses parents." Et la poésie graphique de Soann s’y prête bien avec de beaux effets spéci’eaux.

Robin des bois, pendu haut et court

Sous le masque, ou la capuche, il peut aussi y avoir ce diable de Robin des Bois. La réinvention (une autre) du personnage, par le Moustiérois Emmanuel Herzet, trouve sa conclusion.

©Brugeas/Herzet/Dellac chez Le Lombard

Nottingham (comté qui donne son nom à cette trilogie éditée aux Éditions du Lombard), son shérif, son justicier des forêts. Et si ces deux-là ne faisaient qu’une seule et même personne ?

©Brugeas/Herzet/Dellac chez Le Lombard

Avec les frenchies Vincent Brugeas (au co-scénario) et Benoît Dellac (au dessin, puissant), Emmanuel Herzet, enseignant à Saint-Berthuin à Malonne, pend haut et court son héros en couverture de ce troisième et ultime tome. L’image est choc, mais il doit y avoir un renversement de situation quelque part. Même s’il est sûr que dans cette guerre de gang médiévale, cette opposition entre le prestige des puissants et la misère du bas peuple, certains n’en sortiront pas indemnes.

Si sa combine semblait plutôt bien fonctionner, le shérif et ses alliés (Petitjean et les autres, réincarnés) doivent faire face à des revers, à des pièges. Entre la forêt secrète, ses êtres intrigants, et la ville hostile, les auteurs font de cette aventure de cape et d’épée, un spectacle décapant.

Secrets d’araignée et de chauve-souris

Des esprits d’animaux phosphorescents animent la couverture, mais les plus jeunes lecteurs peuvent être en confiance: Animal Jack n’est pas là pour ficher les jetons, plutôt désamorcer les procès faits à une faune qui peut paraître inquiétante. Et devenir fascinante.

Le petit bonhomme a le pouvoir de se changer en n’importe quelle bestiole pour aider ses amis ou se tirer d’un mauvais pas. Pour son 7e album chez Dupuis, le héros du scénariste bougeois Kid Toussaint et de la dessinatrice Miss Prickly, fait Le plein d’aventures courtes et thématiques: Noël, Saint-Valentin, Pâques et Halloween, pour commencer.

©Toussaint/Miss Prickly chez Dupuis

Déguisés, Jack et ses potes font du porte-à-porte pour dégoter des bonbons. Mais la ville semble déserte. Seul le manoir d’un lugubre comte les accueille, avec ses chauves-souris. Aurait-il jeté un sort, transformé les citadins ?

Au-delà des apparences, les auteurs nous font découvrir la mal-aimée chauve-souris et l’araignée hyptiotes calvatus, qui peut, de sa toile, se projeter deux fois plus vite que la vitesse du son. Dingue et divertissant.