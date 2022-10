Sambreville: inquiétudes autours des inscriptions aux formations du GABS

Elle a également toujours séduit: le quota de 12 élèves par rentrée (une en septembre et en janvier) a toujours été atteint. "Mais, juste avant la crise sanitaire, nous avons déjà remarqué une baisse des inscriptions. Pourquoi ? C’est impossible à déterminer. Ce n’est pas parce que tout le monde a trouvé du travail, malheureusement. La question que tous les responsables des centres d’insertion socioprofessionnelle se posent, c’est : “Où est passé ce public ?” " Les chiffres ne sont pas catastrophiques non plus pour le CISP du GABS. En 2021, les deux rentrées ont compté 8 et 12 stagiaires. "C’est vrai mais une donnée a changé: par le passé, après trois séances d’information, nous comptabilisions assez d’inscrits. Aujourd’hui, il n’en faut pas trois mais… 10. C’est du travail, de l’investissement supplémentaire sans être assuré d’atteindre le quota."

Chaque stagiaire garde son statut

Comme l’explique Zahra Mesbah, s’il est obligatoire de remplir les conditions d’accès (dont celles de parler et écrire en français), la formation propose de nombreux avantages. "Tout d’abord, les horaires suivent le rythme scolaire: 8h30 – 16h. Il n’y a pas non plus cours le mercredi après-midi. Ensuite, les stagiaires signent un contrat Forem qui leur permet d’être rémunérés à 2€ de l’heure durant l’entièreté de leur formation." Autre avantage: les enfants de 0 à 3 ans peuvent être pris en charge gratuitement par le service La Trottinette, la crèche du GABS. D’autres séances d’information, après celle du 15 novembre, seront organisées le 29 novembre et, pour terminer, le 13 décembre. "Nous espérons ne pas devoir en programmer d’autres à deux semaines de la rentrée", ajoute Pascal Hellin. À noter que, durant leur formation, les stagiaires garderont leur statut (chômage, RIS…). "Tout est réuni pour les remettre sur le chemin du travail", conclut le formateur.

Pour des renseignements supplémentaires ou inscriptions: perrine.lejeune@gabs.be ou 071 74 04 84.