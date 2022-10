Sambreville: un chantier important au collège Saint-Servais

Ce sont ainsi plus de 200 000€ qui ont été investis sur fonds propres par le Pouvoir organisateur: entre le 22 juin et le 7 octobre, la démolition d’une entrée datant de 1963, la transformation d’un bureau, le placement de nouveaux châssis, la mise aux normes de l’électricité, le plafonnage, le carrelage, la construction d’un accès pour personnes à mobilité réduite, l’installation d’alarmes incendie et intrusion, etc. ont été réalisés. Un chantier important qui était devenu nécessaire.

De 18 à près de 1.000 élèves

"Tout a été fait pour mettre un bâtiment vieux de 60 ans aux normes de sécurité actuelles, pour l’adapter aux nécessités d’une école qui compte pas loin de 1000 élèves aujourd’hui (soit.900 de plus qu’en 1963), pour améliorer le bien-être au travail des élèves et enseignants et, conditions énergétiques modernes obligent, pour repenser isolation et économies d’énergies," a détaillé Damien Avet.

Pour l’anecdote, ce sont trois jeunes enseignantes, jusqu’il y a peu encore élèves au collège Saint-André, qui ont symboliquement coupé le ruban, marquant ainsi la transition entre le passé et l’avenir de l’établissement. Damien Avet en a profité pour remercier le Pouvoir organisateur, dont le rôle fondamental pour les écoles est trop souvent oublié et pour féliciter également l’entreprise Vermeyen.

Il en a profité également pour rappeler à Mme Lejust, architecte, les échéances qui attendent encore prochainement les élèves et membres du personnel: la transformation complète de l’accès au site du collège et la construction d’un nouveau bâtiment, destiné à augmenter la capacité d’accueil dans une école qui comptait 18 inscrits lors de son inauguration en septembre 62 et en accueille aujourd’hui près de 1 000. Nul doute que ces prochains chantiers donneront lieu également à de légitimes réjouissances au collège Saint-André.