Sambreville - Jemeppe : Cinquante ans d’accompagnement, de soutien du GABS aux Basse-Sambriens

Par et pour les citoyens

Depuis toujours le GABS a travaillé avec et pour les citoyens. Les initiatives et les divers services sont nés sur base des besoins du terrain, d’initiatives citoyennes. "Prenons l’exemple de ce qui est devenu, un peu plus tard, les Bébébus, ajoute Nathalie Toussaint, responsable de l’exposition et animatrice au service citoyenneté. C’est une citoyenne qui nous a proposé l’idée de mettre en place une halte d’accueil mobile pour les parents qui n’avaient pas de solution pour leurs enfants. Nous avons alors donné l’impulsion au projet qui est ensuite devenu une ASBL à part entière pendant 20 ans."

L’autre pan du travail de l’ASBL se déroule également dans les différents quartiers de Sambreville et Jemeppe. Des travailleurs sont requis pour sillonner les différents villages et rencontrer des familles, des personnes isolées dans le besoin. "La différence avec les grandes villes, c’est qu’ici, la précarité est cachée. Elle reste dans les maisons, les squats et les voitures. Notre travail est de mettre en lumière ce qui est invisible ce qui demande aux travailleurs un travail conséquent. Un exemple: lors d’une balade à vélo de deux ou trois heures dans les quartiers, un travailleur ne discutera, peut-être, qu’avec une personne dans le besoin. C’est une action bien plus qualitative que quantitative. Et ça, malheureusement, ce n’est pas valorisé dans nos subsides. C’est toute la difficulté de travailler sur un territoire semi-rural."

Pour fêter cet anniversaire en grande pompe, l’ASBL est en fête jusqu’au mois de mai. Le coup d’envoi est prévu ces samedi et dimanche de 14h à 16h30 au centre culturel Gabrielle Bernard à Jemeppe-sur-Sambre.

L’occasion de découvrir le GABS en images et sous forme de témoignages . "C’est une exposition rétro-perspective gratuite et ouvert à tous, ajoute la directrice. Ce n’est ni un saut dans le passé, ni une projection dans le futur. Cette exposition mélange les deux où nous avons tenté de décrire au mieux le GABS à travers différentes thématiques." Cet anniversaire, c’est aussi un hommage à tous ceux qui ont œuvré, durant toutes ces années, à accompagner, soutenir les Basse-Sambriens dans le besoin. Une ASBL qui, en raison de la conjoncture actuelle, prend davantage de sens auprès des citoyens.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Héloïse Dercq au 0474 33 03 29.