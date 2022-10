Sambreville: les logements sociaux reprennent des couleurs

Un gros coup de peinture, la création et l’embellissement des abords et même une fresque géante sur le mur latéral d’un bâtiment. La société de logements publics, Sambr’Habitat, a utilisé à merveille un subside de la Région wallonne de 311 000 € dans le cadre du plan de relance Get Up Wallonia. Un plan d’embellissement qui est le résultat d’une réflexion menée durant la crise sanitaire, moment où les citoyens étaient enfermés chez eux. "Le but était d’aménager les abords et les communs des logements publics pour les rendre plus agréables pour les locataires, commente la directrice-gérante, Ann-Catherine Oddie. Ces investissements ont pour but que ces derniers se sentent bien chez eux, qu’ils n’aient pas honte d’inviter quelqu’un à la maison. "