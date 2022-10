Suppression des poubelles communales à Sambreville: « Il fait plus sale qu’avant »

Mais dans les faits, comme l’a constaté Jean-Luc Revelard (Écolo), cette décision ne porte, pour le moment, pas ses fruits. C’est même, visuellement, pire. "Il y avait quand même un avantage aux poubelles publiques: elles étaient détournées mais elles avaient l’avantage de regrouper les déchets à un seul endroit. Maintenant, il y en a partout ! J’en veux pour preuve ce matin (NDLR: lisez jeudi) lors de la marche pour le climat. Les jeunes ont rempli l’ensemble de leurs sacs de canettes trouvées le long de la rue Roosevelt et des Glaces nationales. Et donc, pour l’instant, force est de constater qu’il fait… plus sale qu’avant."

« Pas plus de déchets », pas moins non plus

Nicolas Dumont, 1er échevin, a indiqué qu’un retour en arrière était possible dans certains cas. "Une analyse sera réalisée après six mois voire un an avec un possible retour en arrière. À certains endroits, les agents communaux devaient vider quatre voire cinq fois par semaine les poubelles communales. À partir du moment où on arrache un couvercle pour enfoncer une télévision dans la poubelle, je pense qu’il est primordial d’agir. Cette décision doit en appeler d’autres pour, un jour, arriver à une ville de plus en plus propre."

Selon Freddy Delvaux, les premiers retours des agents communaux sont… positifs. "Bien que les déchets soient plus visibles, il n’y en a pas plus qu’avant." Mais il n’y en a pas moins non plus. "Et c’est plus étalé. Je dirais même que, maintenant, il y en a partout !", conclut Jean-Luc Revelard.