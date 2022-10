La réaction philosophique de Jean-Charles Luperto au conseil communal de Sambreville

Cette fois, c’est Jean-Luc Revelard, au nom d’Ecolo, qui a lancé le micro-débat jeudi soir. "Je ne vais pas revenir sur la position d’Ecolo (NDLR: le groupe demande qu’il quitte ses fonctions durant sa condamnation avec sursis). Mais ce qui nous a choqués, c’est le fait que vous saviez que le recours était rejeté et vous n’avez rien dit depuis dix mois. Nous nous posons donc cette question: peut-on encore vous faire confiance?"

Clotilde Leal-Lopez a abondé dans le sens d’Ecolo. "Mais cacher cette information, en tant que député, c’est une faute." Le groupe DéFi, via Monique Félix, s’est réjoui de la fin de ce feuilleton "pour revenir à nos travaux et débattre sur des sujets plus importants." Un point de vue partagé par Samuel Barberini (MR&Citoyens).

C’est ensuite le PS Sambreville, via Marie-Aline Ronvaux, qui a pris la parole. Pour soutenir leur bourgmestre. "La confiance envers Jean-Charles Luperto est unanime. Il nous apparaît opportun de rappeler que personne n’a remis en question ses droits civiques et politiques. Il n’y a donc pas lieu de demander, ici, plus que la peine prononcée. Le jugement définitif est désormais définitif. Voilà tout (sic). La Commune a besoin d’un capitaine à son bord. Nous sommes à vos côtés".

C’est Jean-Charles Luperto qui a clôturé le tour de table. Il a été très bref: "Le silence est un ami qui ne vous trahit pas. Je reprendrai simplement une phrase de Socrate: il vaut mieux subir l’injustice que de la commettre." Le conseil communal a ensuite repris son cours.