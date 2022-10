Sambreville: un même ca pour Saint-François et Saphemo

Parmi les nombreuses initiatives prises dans ce cadre à l’époque, une collaboration est née avec Saphemo, une association, située à Auvelais, qui encadre des personnes handicapées. "L’école Saint-François avait le désir de comprendre et d’intégrer les personnes, élèves et adultes, qui ont un handicap. Son objectif était de sensibiliser les enfants à tous les types de handicaps: mental, visuel ou auditif", a rappelé Joseph Mitanis, le directeur de Saphemo. Qui dans cette collaboration n’est pas restée inactive: en effet, des membres de Saphemo sont déjà venus à la fancy-fair de l’école pour aider au montage et démontage des chapiteaux.

Cette fois donc, c’est l’action symbolique de CAP 48 qui a à nouveau réuni ces deux partenaires. Une action qui est loin de s’essouffler quand on voit le nombre de personnes et d’élèves mobilisés pour la cause. Des équipes mixtes, Saphemo et Saint-François, ont ainsi été placées à l’entrée de plusieurs grandes surfaces et divers commerces de Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre.

Au terme de cette journée, il a été montré que les personnes handicapées ont un rôle à part entière à jouer dans la société et qu’elles peuvent être partie prenante à toutes les initiatives citoyennes. "Nous savons que Saphemo peut compter sur les élèves de 6e primaire de Saint-François Velaine et au sein de l’école, parents, professeurs et élèves sont tous solidaires dans l’action en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap, qui reçoivent par ailleurs un accueil extraordinaire dans les lieux de ventes. C’est d’ailleurs l’occasion de remercier tous les commerces."