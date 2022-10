Le dérèglement climatique s’intensifie chaque jour et s’il n’y a pas de réaction, on dit que les effets seront irréversibles pour l’ensemble des êtres vivants. "Aujourd’hui, comme l’a souligné le GIEC dans son dernier rapport, la question n’est plus “peut-on arrêter le dérèglement climatique ?”, mais bien “comment allons-nous nous y adapter et le limiter au maximum ?”, rappelle Jean-Pierre Igot, pour la Maison des jeunes de Sambreville. Oui, il est encore temps de limiter les pertes et dommages à condition d’agir maintenant." Et étant donné qu’à ses yeux la réponse politique reste malheureusement largement insuffisante face à la hauteur des enjeux climatiques, le collectif Youth For Climate Val de Sambre et la Maison des jeunes de Sambreville, qui le soutient, appellent à une réaction concrète.

Un échauffement avant Bruxelles

Pour marquer leur détermination, les jeunes des écoles se lèveront et marcheront pour le climat le jeudi 20 octobre dans les rues de Sambreville et Jemeppe sur Sambre. Il s’agira aussi d’un appel de la jeunesse à la mobilisation de l’ensemble des citoyens pour que, quelques jours plus tard, le dimanche 23 octobre, un maximum de monde se rassemble dans les rues de Bruxelles. "Wake up for climate ! Réveillez-vous !" voilà ce que demandaient plus de 100 écoles l’an passé, lors de l’action du 8 octobre 2021. Deux jours plus tard, le dimanche 10 octobre, 50 000 personnes défilaient dans les rues de Bruxelles.

Le départ de la marche locale, jeudi, est prévu à 9 h 30 à l’Athénée Royale de Tamines. Un point d’arrêt sera marqué et ponctué d’un discours des jeunes sur le parking de La Folie Douce à Jemeppe-sur-Sambre vers midi. Les écoles participantes sont le collège Saint-André Auvelais, l’athénée royal de Tamines et l’athénée royal de Jemeppe-sur-Sambre. "Tous les jeunes et bien entendu les moins jeunes sont aussi les bienvenus", conclut Jean-Pierre Igot .

Lien vers l’événement: fb.me/e/4NbXrxcBy. Infos: youthforclimatevaldesambre@gmail.com ou jp.igot@mjsambreville.be