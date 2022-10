Arbitre: Mathieu

Cartes jaunes: Meudje, Krikez, Boudar, Bojovic, Si Ahmed.

Carte rouge: Leemans (63e, 2 c.j.).

Buts: Benhamman (1-0, 48e), Likau (2-0, 55e).

UCCLE: Hatefi, Ngomsu (70e Channouf), Niagoua, Kalala, Thabize, Bah, Kallo, Si Ahmed (86e Baron), Luz, Benhamman (70e Stouvenaker), Likau.

TAMINES: Bourdon (74e Venturini), Piret, bojovic, Leemans, Becquevort, Boukamir (41e Kabeya), Charlier (60e Lamort), Mwemwe, Boudar, Bulfon, Pratz.

"Dès qu’on encaisse, c’est match perdu, il y a une ambiance assez étrange dans le club, c’est flagrant". Petar Bojovic ne se cache pas. Avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire, très (trop ?) ambitieux, la pression est montée d’un cran chez les Alloux. "Mais quand on veut bâtir un empire, on commence par le bas, pas par le toit, ajoute l’expérimenté défenseur central. Il faut donner envie aux joueurs de prendre du plaisir sur le terrain, pas les mettre sous pression."

Sur la pelouse sautillante du Léo, les Taminois n’ont pas affiché le visage séduisant qu’on leur connaît. À l’exception de Bourdon dans les buts et Boukamir à la place de Lamort, le coach Rosa alignait la même équipe que face à Couvin. Mais la première mi-temps était à l’opposée de celle livrée dans le derby il y a 7 jours. Face à une formation qui mettait beaucoup d’impact et qui rentrait franco dans les duels, son groupe ne trouvait pas ses marques. À la pause, seul Pratz avait réellement inquiété Hatefi qui gagnait son duel avec l’attaquant français. Bourdon n’était pas beaucoup plus sollicité dans ces 45 premières minutes assez poussives.

Deux minutes après la reprise, Uccle prenait l’avance en profitant d’une perte de balle de Charlier, pressé par trois hommes. Likau tirait sur le piquet et Benhamman suivait pour conclure. Un but qui réveillait tous les acteurs et il fallait une parade du portier local pour empêcher Pratz d’égaliser, de la tête. Dans la foulée, Likau plantait le 2-0. « Il était hors jeu, j’en suis convaincu « , regrettait Antonio Rosa. Son équipe essayait de relever la tête même en perdant Leemans pour une 2e carte jaune. Elle y parvenait en bousculant enfin cette équipe bruxelloise qui résistait finalement, le piquet venant à son secours sur un envoi de Bulfon.