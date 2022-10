Sambreville: le permis du futur commissariat de la police Samsom attendu en novembre

L’enquête publique, selon le chef de corps, n’a pas récolté d’avis négatifs mais plutôt des questionnements de certains riverains. "Concernant l’emplacement, par exemple. Ce lieu a été choisi pour sa position centrale à Sambreville et se rapprocher des axes routiers principaux: l’E42 et la nationale. Nous serons mieux logés qu’à Tamines dans la mesure où les policiers ne bénéficient pas d’un accès direct, par exemple, à Auvelais. Les équipes sont également souvent confrontées à des embarras de circulation aux heures de pointe. Ils pourront donc intervenir plus rapidement et de manière plus efficace."

Autre inquiétude des habitants, le bruit des sirènes. "Nous pouvons déjà rassurer les riverains du quartier aux alentours du futur commissariat: nous sommes aujourd’hui entourés d’immeubles à Tamines et s’il y avait un bruit excessif, nous aurions reçu des plaintes. Nos sirènes ne sont déclenchées qu’en cas de besoin et certainement pas à la sortie du commissariat en pleine nuit."

Quant au bâtiment en question, rien n’a vraiment changé depuis l’annonce du projet et la diffusion des photos 3D en juin 2021. Le commissariat est toujours composé d’un sous-sol avec un complexe cellulaire, une zone sportive et une infirmerie ainsi que de deux étages destinés aux différents services de la police Samsom. "Quelques points ont été adaptés mais le gabarit, les façades et les parkings restent les mêmes."

Des panneaux en plus

Même si le bâtiment a été conçu en mode "zéro énergie", une étude est en cours pour ajouter des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ce qui n’était pas prévu à l’origine. "Vu l’augmentation des coûts de l’énergie, ils ont été ajoutés à la demande de permis. Nous verrons ensuite comment nous les financerons."

Au niveau du budget justement, le coût global atteignait, en 2021, 10 millions€ TVAC. "Nous nous attendons à une augmentation entre 10 et 30%. Mais il est impossible aujourd’hui de la chiffrer dans le détail puisque tout dépendra du montant des factures au moment où nous les recevrons. Ce qui est important, c’est qu’aucun volet du projet n’a été oublié. Il n’y aura donc pas de mauvaises surprises." Si tout se goupille, que les travaux avancent à grande vitesse, les forces de l’ordre pourraient profiter de leur nouveau commissariat dans le courant de 2023.