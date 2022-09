Sambreville: le CHR site Sambre en fête pour ses 50 ans+1

Cette fin d’année 2022 est également synonyme d’investissements pour le CHR site Sambre. Il y a de la nouveauté dans l’air et les premiers coups de pelle sont prévus pour le mois de novembre: "Nous espérons lancer le chantier de la nouvelle aile des soins palliatifs près du nouveau parking, commente Jérôme Massart, directeur faisant fonction. Ce qui permettra de rapatrier nos lits, aujourd’hui à Fosses, à Auvelais. Nous voulons offrir un accompagnement de qualité, confortable pour nos patients."

S’en suivra alors, début d’année 2023, la finalisation des nouvelles salles techniques d’endoscopie, les travaux de rénovation d’agrandissement du laboratoire, le lancement de la nouvelle aile de l’hôpital pour accueillir les services de revalidation, un deuxième hôpital de jour, un plateau administratif et une surface commerciale. Il y a du boulot. "N’oublions pas l’extension de la polyclinique ou encore la rénovation de la pédiatrie en 2023. Le mandat de notre duo, c’est de faire en sorte que les projets, les investissements, aboutissent, sourit Jérôme Massart. Cet hôpital a de l’avenir. Les différents chantiers en sont la preuve."

Quatre pôles d’excellence

L’objectif, avec cet investissement de 65 millions€, c’est de consolider les pôles d’excellence ainsi que le confort des patients et des équipes. "Nous voulons garder cette image d’hôpital à taille humaine, de proximité, commente Alexandre Hébert. Nous devons être capables d’assurer une prise en charge aiguë du patient puis de l’envoyer vers d’autres hôpitaux spécialisés. Chez nous, tous les soins sont généraux avec, notamment, quatre pôles d’excellence: la gériatrie, la psychiatrie, les soins palliatifs et la revalidation. Et ces différents investissements auront pour but de les consolider."

La communication a également été renforcée ces dernières années. Avec, par exemple, une meilleure coordination avec les médecins généralistes. "Nous tentons d’améliorer les suivis des patients. Un exemple ; un radiologue peut désormais entrer directement en contact avec le médecin du patient pour lui communiquer les résultats. Ce dernier ne doit plus attendre deux à trois jours pour les obtenir par courrier."

Le fonctionnement de certains secrétariats, où les patients se plaignaient qu’il n’y avait personne pour décrocher le téléphone, a été revu. "Nous avons modifié la téléphonie, réorganiser le travail pour permettre un décrochage prioritaire sans impact pour les personnes au guichet. La proximité, l’accessibilité de notre hôpital, ce n’est pas un slogan."

Goupiller les rendez-vous en un jour

Dernier élément, qui doit apporter une certaine révolution au CHR site Sambre, c’est le virage ambulatoire. "Une prise en charge en one day grâce, notamment, au nouvel hôpital de jour, ajoute le directeur faisant fonction. L’idée, c’est de goupiller les rendez-vous médicaux sur une seule journée plutôt que de les étaler sur trois jours et d’obliger le patient à rester chez nous."

C’est un des grands défis du mandat d’Alexandre Hébert et Jérôme Massart. "L’efficacité, l’organisation de la prise en charge sont, pour nous, un atout supplémentaire pour affronter la concurrence. L’idée, c’est que le patient n’ait pas de raisons d’aller ailleurs alors que la qualité de soins proposée est la même."