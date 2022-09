Sambreville-Jemeppe: Bric et Broc, le mag engagé réalisé par des citoyens

Si le Gabs est à la manœuvre, ce sont bien les citoyens qui créeront et alimenteront au fil des publications ce Bric et Broc. Émilie Puits appelle donc tous ceux qui aiment prendre des photos, s’exprimer, lire, dessiner ou participer à toute forme d’expression qui peut entrer dans un journal à rejoindre l’équipe de rédaction. "L’implication de chacun est modulable, a-t-elle précisé. Telle personne ne fera qu’un seul article, telle autre en écrira une dizaine, une autre en revanche se consacrera uniquement à la correction, une autre encore se spécialisera dans des interviews ou dans la prise de photos, une autre enfin siégera dans le comité de rédaction. Cela sera en fonction de la disponibilité et des envies des citoyens qui voudront s’engager."

Le nouveau magazine aura des rubriques décalées, des portraits, des critiques culturelles, des témoignages du vécu de certains. Des contacts ont déjà été pris avec certains centres culturels de manière que les citoyens qui s’engageront au sein de Bric et Broc puissent avoir accès aux informations et personnes pour rédiger leurs articles culturels.

Deux séances d’infos à Tamines et Spy

"Certaines personnes qui poussent la porte du Gabs sont confrontées à divers problèmes, comme la santé, le logement, la parentalité ou encore les incessantes formations pour trouver un emploi. Bric et Broc leur donnera l’occasion de les exposer mais aussi d’expliquer comment certaines de ces difficultés ont été surmontées. Les citoyens seront en quelque sorte les experts d’un certain vécu et il est important que les chouettes choses de la vie trouvent leur place dans le magazine", a encore précisé Émilie Puits.

Qui a aussi souligné que cette action bénéficie du soutien de Vivre Ensemble et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le magazine, dont le prix n’a pas encore été déterminé et qui pourrait être laissé à la discrétion de chacun, sera disponible dans les librairies de la région.

Pour les personnes intéressées à vous lancer dans cette nouvelle aventure, deux séances d’information, durant lesquelles le projet sera décortiqué, sont prévues: le lundi 3 octobre à 19h au 8, rue de la passerelle à Tamines et le lundi 10 octobre à 19h au 4, rue de la Société à Spy.