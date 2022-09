Sambreville: Freddy Delvaux, le dernier 5e échevin avant la réduction du Collège en 2024

L’installation d’un nouvel échevin implique le vote d’un avenant au pacte de majorité fixant la nouvelle composition du collège. En bref, le cadet, Nicolas Dumont, est promu 1er échevin tandis que Freddy Delvaux en est le 5e. Une première: le président du CPAS, Vincenzo Maniscalco, hérite d’attributions scabinales.

Le leader écologiste, Jean-Luc Revelard, casse l’ambiance, mais c’est son job d’élu de la minorité: "Au moment de la présentation du plan régional Oxygène en juin – (une bouée de sauvetage financière)-, vous aviez parlé de la réduction d’un échevin en 2024. L’occasion était ici belle de faire grosso modo 100 000€ d’économies deux ans plus tôt. Au lieu de ça, vous présentez un nouvel échevin." Quid de la cohérence ?

"Tout est dans la question, réagit Jean-Charles Luperto: 2022, ce n’est pas 2024. Et je pense que nous serons les seuls à prendre cette mesure inédite de réduction d’un membre du collège. Je serais heureux de voir toutes les communes où Écolo est au pouvoir diminuer d’une unité les membres du collège. Jusque-là, on ne le voit qu’à Sambreville." En 2024, le cabinet politique sera aussi réduit.

Comme annoncé, cette réduction ne sera donc appliquée qu’en 2024, "car il ne convient pas de changer les règles en cours de partie […] Mais j’entends que vous en retirerez 4 (échevins) si vous arrivez au pouvoir", contre-attaque Luperto.

Les coups de butoir

De l’ironie à laquelle Écolo répond par l’ironie: "Je comprends votre position. Je m’y attendais. C’est vrai que 100 000 €, quand on connaît la situation, c’est rien du tout."

Avis totalement contraire de Clotilde Léal Lopez (Les Engagés), pour qui, "dans une commune de près de 30 000 habitants, avec autant de projets à moyen et long terme, ce renouvellement d’un échevin n’est pas négligeable. Je souhaite plein succès à Freddy, je sais qu’il aura son franc-parler".

Le MR, qui n’avait pas voté le pacte initial en décembre 2018, ne votera pas davantage son avenant. Position cohérente. Et Francine Duchesne (MR) de saluer l’arrivée d’un homme d’action.

À travers cette installation, il y a un message que le chef de file Jean-Charles Luperto n’a pas voulu distiller: "Que quelqu’un ayant une formation technique, et non-issu du monde intellectuel, n’aurait pas sa place autour de cette table. On a ici un artisan et un homme de terrain", et c’est donc une chance de voir arriver Freddy, réputé boute-en-train, très mobilisé sur ses terres de Falisolle pour faire rayonner le folklore et ayant un sens si affirmé de la fête.

Le nouvel échevin retiendra qu’il a prêté serment dans un contexte de crise aigue.

L’examen du compte 2021 en atteste aussitôt puisqu’il présente, à l’ordinaire, un mali budgétaire négatif de – 1,2 million. Or, le collège tablait sur un petit boni. On ne peut pas parler de mauvaise gestion mais d’une conséquence de la crise du Covid.

Écolo, compréhensif, observe une dégradation structurelle des finances communales depuis 2014. Entre le budget initial et le compte final, se creuse chaque année un fossé. À l’extraordinaire (les travaux), Écolo relève aussi que seul 1/3 des projets inscrits au budget sont réalisés, les deux autres tiers étant systématiquement reportés à des jours meilleurs. Sans surprise, J.-Ch. Luperto attribue ces reports à une succession de crises à un rythme soutenu. "Les coups de butoir de l’extérieur nous abîment. Heureusement, la gestion est prudente." Preuve en est que Sambreville dispose d’un bas de laine de 5 millions, de quoi voir venir, sauf que le futur s’annonce sombre.

Écolo alerte: "Les soins palliatifs ne sont pas durables". Arrivera un moment où il faudra augmenter l’impôt, toucher aux services. "N’ajoutons pas d’angoisse à l’angoisse. Chacun doit se retrousser les manches et agir à son niveau", positive le bourgmestre. En fait, réflexion d’Écolo, si l’administration sambrevilloise était une entreprise privée, elle serait en grand péril de faillite.