Sambreville: deux ex harcelées et violentées, deux automobilistes roués de coups de ceinture

Il y a d’abord eu Cindy (prénom d’emprunt). Cette dernière a vécu une relation amoureuse de 8 mois avec Grégory. En janvier, la jeune femme prend son courage à deux mains et quitte l’homme violent à la suite de plusieurs scènes de coups et blessures. C’est à ce moment-là que les problèmes se sont aggravés.

"Elle se rendait chez une amie à Sambreville quand elle a remarqué la présence de la voiture du prévenu, juste derrière elle. Il s’est mis devant la voiture, lui a demandé de le suivre, mais elle a refusé", témoigne le parquet qui rapporte une menace proférée par Grégory: "Tu ne passeras pas le week-end."

L’ex-compagne le sait, Grégory possède une arme chez lui et elle est donc légitimement effrayée. Le lendemain, c’est devant son domicile qu’elle remarque le passage de son ex. Requise, la police a eu l’occasion, en direct, de recueillir d’autres menaces. "Elle a décroché à un appel, qu’elle a mis en haut-parleur. On entend le prévenu dire “tu es bien accroché, fais attention de ne pas aller rejoindre ta grand-mère plus tôt”".

Privé de liberté deux jours après, Grégory a admis avoir discuté avec Cindy, "pour récupérer ses affaires"sans se souvenir des menaces proférées, car "il avait trop bu".

Il l’oblige à se prosterner devant lui

Bis repetita envers une seconde ex-compagne à la suite d’une séparation toujours difficilement acceptée par Grégory. En août, il a envoyé de nombreux messages insultants, avant de passer devant le domicile de cette dernière pour l’insulter elle et son papa. "Reste bien chez toi, fais bien attention à toi", a notamment hurlé le prévenu. Le 19 octobre, comme pour la précédente victime, Grégory prétend s’être rendu devant le domicile de la victime pour récupérer ses affaires.

La dernière scène reprochée au prévenu fait suite à un banal accrochage sur la route. Abdelrazek et Jessica, sa compagne, ont reçu des coups de ceinture. "La victime est sortie de sa voiture pour avoir des explications avec le prévenu sur l’accrochage qui venait de se produire. Le prévenu lui a alors porté un coup de pied dans les côtés, avant de défaire sa ceinture pour s’en servir comme arme", relate le parquet. À l’issue de la scène, Abdelrazek a été contraint de se prosterner face au "king"Grégory.

Déjà condamné l’année passée pour des coups et blessures, Grégory avait obtenu un sursis. En état de récidive légale, l’homme risque la même peine de 18 mois de prison, mais ferme. Jugement dans un mois.