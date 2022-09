Sambreville: Freddy Delvaux «le bon tuyau» entre au collège, qui attendra pour faire l’économie d’un échevin

À lire aussi | Sambreville : Le 1er échevin Olivier Bordon quitte la politique communale

Comme le prévoient en effet les statuts de l’Union Socialiste Communale, reçoivent un maroquin celles et ceux qui sont plébiscités par l’électeur. Rien de plus normal.

Cinq départements

Freddy Delvaux, 66 ans, originaire d’Arsimont mais Falisollois, décroche le 6eéchevinat. Il hérite d’une pluralité de responsabilités dans cinq départements: le cadre de vie et l’environnement (embellissement, élagage, espaces verts, fleurissement, verdissement). La propreté publique (hydrocurage des avaloirs, balayage et espaces publics, entretien des centres urbains, nettoyage des incivilités, propreté des infrastructures sportives extérieures). Les festivités (relations avec les comités des fêtes, organisation administrative des fêtes locales). Enfin, l e folklore local et l’agriculture/bois/pêche.

L’intéressé accueille son arrivée au collège en saluant l’immense honneur qui lui est fait. Il le vit comme une consécration et un devoir vis-à-vis des 553 citoyens qui lui ont fait confiance en cochant son nom d’une croix. Ses nouvelles compétences? Totalement dans ses cordes. "Je suis un homme de terrain", dit-il, actif au sein des comités des fêtes et l’un des gardiens du couple de géants Olga et Joseph.

À l’autre bout du fil, on le devine jovial et dévoué à sa commune, bien avant de s’engager en politique, au tournant des années 2000. Freddy Delvaux sera-t-il le futur bon tuyau du collège? Il n’y a pas que la rime qui a fait mouche dans la campagne. C’eût été trop simple. "Ayant été plombier de métier, Freddy, le bon tuyau, me semblait un jeu de mot approprié", se souvient-il.

Cette redistribution des compétences au sein du collège fait donc suite à la démission du 1eréchevin Olivier Bordon, "consécutive à son déménagement – (ainsi que le mentionne sa lettre officielle de démission), et le rendant par conséquent inapte à satisfaire aux obligations légales inhérentes à sa fonction"-, peut-on lire en introduction au communiqué de presse du collège.

Si la lettre officielle de démission d’Olivier Bordon mentionne bien son déménagement, on rappellera juste qu’elle cache pudiquement une déception officieuseplus intime: celle d’avoir été désavoué et torpillé dans sa propre famille politique et, glisse-t-il, par le chef incontesté de celle-ci, Jean-Charles Luperto.