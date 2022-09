Arbitre: Tanko

Cartes jaunes: Becquevort, Diakhaby, Maistriaux.

But: Piret (0-1, 70e).

MONS : De Wolf, Bachy, Diakhaby, Dupire (73eStevens), Milokwa, Wildemeersch, Ippolito (60eLefranc), Cordaro, Mbenti (60e El Ghandor), Zorbo, Cardon.

TAMINES : Aromatorio, Becquevort, Kabeya (69e Martinelli), Leemans, Bojovic, Charlier, Boudar, Lamort (80e Desmet), Mwemwe, Piret, Pratz (62e Maistriaux).

Une saison n’est pas l’autre. Le 4 septembre 2021, la JS s’était inclinée 2-0 au Tondreau sans vraiment avoir eu son mot à dire. Un an et six jours plus tard, Gauthier Piret et ses comparses sont venus rendre la monnaie de leur pièce à des Dragons incapables de mettre le feu à une défense qui avait pas mal de choses à se faire pardonner. C’est dire si le coach Antonio Rosa était satisfait de sa soirée, rassuré aussi par son équipe: « Mes gars avaient à cœur d’effacer au plus vite ce flop de dimension. À la pause, je leur ai dit de ne pas relâcher leur attention car je craignais vivre un quatrième quart d’heure où la pression exercée par l’adversaire risquait de s’accentuer. Ils ont redoublé de vigilance et de détermination. »Après avoir été dicter leur loi à Braine, les Alloux ont donc remis ça, leur gardien ne connaissant qu’une grosse frayeur, à la 55e minute lorsque Zorbo trouva le poteau. L’auteur de l’unique but, Gauthier Piret, savourait cette réhabilitation immédiate: « Nous avons de temps à autre été amenés à faire le gros dos mais chacun d’entre nous a fait preuve de sérieux et de ténacité ». Avant d’évoquer cette rose plantée dans le parterre montois: « Mon intention était bien de tirer au but mais ma frappe ne fut pas celle que j’escomptais. Le ballon rebondissant et fusant sur l’herbe a semble-t-il surpris le gardien adverse. C’est plutôt occasionnel, vu ma position dans le jeu… ».