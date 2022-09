Sambreville: le trafic fluvial à l’arrêt à l’écluse d’Auvelais (Vidéo)

Depuis le 27 août, l’écluse d’Auvelais est à sec. La cause: le chantier colossal du SPW Mobilité et Infrastructures pour agrandir l’écluse. " Ces travaux sont effectués dans le cadre du projet de liaison Seine-Escaut en Wallonie dont la Sambre, et plus particulièrement Auvelais, fait partie, indique Sarah Pierre, porte-parole SPW. L’objectif est de permettre le passage de bateaux à plus grands gabarits, La circulation fluviale sera rétablie le 11 septembre."