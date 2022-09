Pratz: «On ne peut pas craquer comme ça»

Le Français de 33 ans n’a pas retrouvé la griffe taminoise une fois Manage aux commandes. "Prendre quatre buts aussi rapidement, ça fait mal en tant que joueur de foot. N’empêche, on aurait dû se réveiller tout de suite et avoir un sursaut d’orgueil. C’est dans les situations compliquées qu’on voit les vrais guerriers. On affiche cet esprit d’habitude. On remettra les choses au point cette semaine pour éviter que cela ne se reproduise."