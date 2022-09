Cartes jaunes: Piret, Becquevort, Charlier, Diotallevi, Cuche.

Buts: Scohy (0-1, 34e), Descotte (0-2, 42e), Sebaihi (0-4, 44eet 45e).

TAMINES:Aromatario, Becquevort, Boukamir (46eBulfon), Bojovic (46eLeemans), Piret, Kabeya-Devilers, Charlier, Boudar (64eMartinelli), Mwemwe, Lamort, Pratz.

MANAGE:Vanhecke, Debauque, Ozturk, Cuche, Thibaut, Papassarantis, Descotte (79eDauby), Scohy (58eChebaïki), Sebaihi (70eDepril), Paquot (70eMathieu), Diotallevi.

Vingt-cinq bonnes minutes, une tête de Patrick Pratz repoussée par la transversale et puis… plus rien, voilà comment résumer le premier match de championnat à la maison des Taminois. " C’est incompréhensible, une fois que Manage a pris l’avance, on s’est écroulé, regrettait l’ancien attaquant de Marloie.Un jour sans,ça arrive dans une saison, mais j’espère que ce sera la seule fois."

Avant cette latte, tournant du match, la Jeunesse donnait l’impression de prendre les dessus sur son adversaire avec une première belle occasion de Becquevort, repoussée par Vanhecke. Bousculé dans le rectangle, Mwemwe réclamait ensuite un penalty. " Leur entame de match ne laissait pas du tout présager la suite, confirmait le coach de Manage, Michel Errico.On les sentait dangereux. Mais on a bien profité de la profondeur et des erreurs de positionnement pour leur faire très mal.On aurait aussi pu marquer plus tôt". Le coach faisait référence à cette frappe de Descotte, détournée par Aromatario.

Alors que Tamines montrait un visage séduisant, Scohy profitait du contre sur l’occasion de Pratz pour crucifier Aromatario, d’un tir imparable. " C’est un beau but mais les trois autres, je ne les accepte pas, grimaçait Antonio Rosa. Ce sont trop cadeaux." Trois pertes de balles qu’exploitaient trop facilement Descotte et Sebaihi, deux fois, pour plier la rencontre en quelques minutes. Pour ne rien arranger, Bojovic (cheville) et Boukamir (ischio) sortaient blessés.

Tamines reprenait la deuxième mi-temps en passant à une défense à trois et avec Bulfon en plus devant. Mais la révolte ne venait pas et Manage contrôlait facilement son net avantage. Dauby loupait même le 0-5, en fin de match, en tirant sur la latte.