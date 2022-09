ESPACE MODE à Auvelais se dote d’un nouveau look pour la rentrée

ESPACE MODE à Auvelais ©LeuStudio

Complice de vos émotions

Le concept est sans cesse optimisé afin d’être au plus proche des clients. Soutenue par de pétillantes ambassadrices, telles que Sandrine Corman et Daniela Prepeliuc, l’entreprise s’est donné pour mission d’inspirer les clients durant chaque étape ou évènement important de leur vie. En anticipant leurs attentes et envies, Espace Mode devient complice de leurs émotions.

Toujours à la page

Après les ouvertures de deux nouveaux magasins à Nandrin et à Hannut, suivies de l’agrandissement du magasin de Saint-Georges, Espace Mode a décidé de rénover entièrement son point de vente d’Auvelais idéalement situé dans le FrunShopping Belle Sambre. Un mois de fermeture aura été nécessaire pour transformer les quelque 920 m² avec ses 4 départements dédiés à toute la famille en un magasin chaleureux. Le design intérieur actuel et le coin enfant sont propices à un agréable moment de shopping.

Le coup d’envoi de l’Espace Mode d’Auvelais «nouvelle version» a été donné le samedi 27 août dernier à l’occasion d’un week-end festif! Présentation des nouvelles marques et collections, animations pour petits et grands… bon nombre de familles ont ainsi entamé joyeusement la rentrée.

Un personnel comblé

L'équipe d'ESPACE MODE à Auvelais ©LeuStudio

Par ailleurs, l’équipe des 14 collaborateurs qu’emploie l’Espace Mode d’Auvelais est ravie de travailler dans ce cadre neuf et agréable. L’agencement des rayons a été étudié afin de garantir la meilleure expérience shopping possible à la clientèle actuelle et future. De quoi donner le sourire tant aux clients qu’aux vendeurs.

Pour découvrir le nouveau look d’Espace Mode Auvelais, rien ne vaut une visite! Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine de 9 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 18 h.

Pour un avant-goût ou vous laisser inspirer, rendez-vous également sur le site ou sur les pages Facebook et Instagram des magasins Espace Mode.