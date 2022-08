Sambr’Africa à Auvelais: le temps des retrouvailles (vidéo)

Le concert de la tête d’affiche écourté à cause du retard

"Vous avez inventé l’heure mais vous n’avez pas le temps."Cette phrase que l’on doit à Gandhi n’était pas de mise pour cette 14eédition. Le passage des formations a pris "un peu" de retard, ce qui a raccourci le set de la tête d’affiche Pape de la Kora. À Sambr’Africa, cela ne perturbe en rien le sourire des participants.

Il n’est d’ailleurs pas rare de croiser un musicien dans le public ou en train de parler avec une connaissance. " C’est ça la particularité du festival,souligne Jean-Noël Lorsignol, président de l’association.On se connaît. On se retrouve."

De service au stand Mitoussa, l’organisateur est ravi. " Je ne vais pas vous cacher que j’appréciais le parc pour son contact avec la nature, avec la terre. La musique y résonne différemment,commente Jean-Noël. Mais ici, on est au centre.Les Auvelaisiens sont de sortie. Et ils apprécient de se revoir". Il estime à un millier le nombre de personnes qui a transité par le Festival."A une heure du matin(soit à la clôture du festival),il y avait encore du monde."

De retour chaque année

Du monde qui a pu profiter de la richesse d’une programmation hors pair. " Pendant deux ans, les groupes n’ont pas pu se produire à cause de la pandémie,commente Jean-Noël.Mais on se rend compte à quel point ils ont travaillé et ils ont grandi."Le public de cette édition a pu apprécier la performance de Mamadou Medra Jaly (" Il tourne à peu près partout mais il nous fait toujours la joie d’être présent"). Ou encore les percussions de Deggo à la rythmique imparable,

Faute de temps, la tête d’affiche Pape de la Kora n’a pu performer l’entièreté de son set. Néanmoins, les quelques morceaux (dont celui, très émouvant, dédié à sa grand-mère) ont su convaincre le public de la formidable richesse de cette fusion entre la kora et le monde du jazz. Une prestation rehaussée par la présence de Ziza Youssouf avec qui Pape a (entre autres) partagé l’aventure deThe Voice Belgique.

L’affiche serait déjà presque bouclée pour 2023. Rendez-vous donc à Auvelais pour une nouvelle invitation musicale au voyage.

Des patrimoines à fusionner

Ziza Youssouf est venu saluer son ami "kora boss" comme il le nomme. ©Bernard JANSSENS

Jean-Noël Lorsignol est un passionné de musique africaines. Ses projets sont nombreux. Parmi ceux-ci: créer un festival de musiques à cordes. Néanmoins, plus proche dans le temps, il compte bientôt se rendre au Maroc en compagnie de Pape pour concrétiser des contacts. Ceux-ci s’inscrivent musicalement dans un rapprochement entre les sonorités mandingues et celles de la musique Gnawa. " Elle trouve ses origines dans les grandes transhumances d’esclaves(NDLR: souvent originaires de l’Afrique subsaharienne).Vendus, ils devaient rejoindre les bateaux qui les transportaient vers ce qui allait devenir l’Amérique. Ils n’avaient rien. Que des chaînes à leurs pieds, à leurs main, à leur cou".

C’est de là qu’est né le gnawa. Ce style musica, initialement marqué par l’entrechoquement des chaînes, devrait être rejoint le son de la kora. Une fusion qui s’est déjà faite, de manière fortuite, entre Pape et cette musique reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.