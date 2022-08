Sambreville: Olivier Bordon quitte la politique communale

Ce dernier a ensuite évoqué, sans rentrer dans les détails, qu’il n’était plus en phase avec les valeurs du PS de Sambreville.

"Étant devenu un caillou dans la chaussure de certains, c’est après une longue période de réflexion que j’ai pris la décision, en écho avec qui je suis réellement, de privilégier ma vie privée et familiale. Mes valeurs personnelles n’étant plus en adéquation avec celles prônées au sein de mon parti, au niveau local je précise, il m’apparaît aujourd’hui compliqué de continuer à véhiculer et à partager au nom de ce groupe la même énergie caractéristique à chacune de mes actions. Néanmoins, je ne garderai de cette période de ma vie que le positif, l’entre aide apportée aux citoyens ainsi que les nombreuses collaborations fructueuses au sein des différents services avec lesquels j’aurai eu plaisir de travailler."

Pour terminer, il a remercié les Sambrevillois qui l’ont soutenu durant ses mandats.

Vous remercier une dernière fois pour tout le soutien reçu et l’amour partagé, au-delà de mes espoirs, qui m’auront porté tout au long de ces années, faisant de moi votre Premier Échevin, espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Prenez bien soin de vous, je vous aime, longue vie à Sambreville, commune qui aura pour toujours une place à part dans mon cœur!"