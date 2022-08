Sambreville: Le 1er échevin Olivier Bordon quitte la politique communale

Ce dernier évoque ensuite, sans rentrer dans les détails, qu’il n’est plus en phase avec les valeurs du PS de Sambreville.

"Étant devenu un caillou dans la chaussure de certains, c’est après une longue période de réflexion que j’ai pris la décision, en écho avec qui je suis réellement, de privilégier ma vie privée et familiale. Mes valeurs personnelles n’étant plus en adéquation avec celles prônées au sein de mon parti, au niveau local je précise, il m’apparaît aujourd’hui compliqué de continuer à véhiculer et à partager au nom de ce groupe la même énergie caractéristique à chacune de mes actions."

Et l’ex 1eréchevin, natif de Tamines, de conclure qu’il gardera le meilleur et le positif de ces dix années de politique locale. Et enfin de remercier les Sambrevillois qui l’ont soutenu durant ses mandats, et indirectement les 3885 citoyens qui ont voté pour lui en 2018.

Le message dit beaucoup mais pas assez pour être clair et ne pas donner matière à interprétations. Soucieux de ne pas donner à son départ un aspect psychodramatique, et de ne blesser personne, il se garde de citer qui que ce soit sur Facebook.

En réalité, cette démission s’inscrit dans un contexte de rivalité latente avec le député-bourgmestre. Il fallait bien lire entre les lignes qu’Olivier Bordon n’en pouvait plus d’être le caillou dans la chaussure de Jean-Charles Luperto et peut-être encore dans celle du président de l’USC local, Frédéric Fadeur, qui l’a appelé juste pour s’inquiéter de son éventuel transfert dans une autre formation politique et qui, sitôt rassuré, l’a viré sans attendre du groupe WhatsApp de la majorité. Non sans lui avoir appris, au cas où il serait encore naïf, que la politique n’est pas un monde de Bisounours. Ah bon?

Au collège, jeudi

La remise de sa démission est intervenue lors de la séance du collège, jeudi, qui s’est déroulée normalement selon ses collègues. Ce n’est qu’à la fin qu’il a remis sa démission, "pour des raisons professionnelles", commentent les mêmes collègues. Rien d’autres n’a, selon nos informations, été évoqué.

Contacté par téléphone, Olivier Bordon ne pouvait simplement pas laisser courir le bruit qu’il ne partait que pour raison professionnelle. Au revoir les camarades et merci, je vais faire autre chose.

Ce diplômé en marketing ne serait pas retourné à 100% dans son job d’account manager dans une boîte privée s’il n’avait pas découvert par hasard qu’il était la bête noire du député-bourgmestre. L’homme populaire et apprécié dont il faut se méfier, son challenger en nombre de voix, 3885 donc, susceptible de lui faire de l’ombre voire de le détrôner de son piédestal. Cette panique de perdre le leadership a attisé, selon le partant, une sale campagne de dénigrement à son encontre qui prend ses racines dans la stressante campagne électorale de 2018.

Des citoyens lui révèlent même qu’une consigne secrète circule – qui a laissé des traces écrites – de le noircir et de colporter, tant que faire se peut, des méchancetés à son égard, des critiques négatives.

Sur sa page Facebook, l’annonce de sa démission provoque une avalanche de messages de sympathie. Pourtant, dans cette effusion, un détail en dit long sur le fait qu’Olivier Bordon n’était plus, comme il le dit lui-même, en phase avec son parti, et avec ses valeurs, dont celles de l’amitié et de la solidarité. Pas un message d’encouragement ou de soutien n’est signé d’un seul conseiller de la majorité. La communication semble cadenassée. Sujet trop touchy. Troublant révélateur.

Un homme désenchanté

Il n’a pu en prendre connaissance, puisque débarqué sans délai du groupe WhatsApp de la majorité, mais il y a eu consigne de ne faire aucun commentaire sur cette démission et, a fortiori, par exemple, de s’égarer en lui souhaitant éventuellement un amical bon vent dans sa réorientation professionnelle.

Étonnant climat d’omerta vis-à-vis de quelqu’un qui ne partirait que pour raison professionnelle."C’est notamment pour çaque je ne me reconnais plus dans les valeurs de mon groupe", souligne encore tristement ce "gentil" de la politique. La vie étant courte, le Taminois dit avoir des choses plus intéressantes à faire que de croiser continuellement le fer avec Jean-Charles Luperto, et d’endurer les nocives tensions et pressions en découlant. Sans compter qu’on se rapproche de la campagne de 2024.

Las, Olivier Bordon s’en va donc, sans faire de vague, avant de souffrir davantage, mais refusant que l’USC justifie sa démission à une envie de changer d’air professionnel. Il n’en est rien. S’il s’en va, c’est désenchanté de la haute idée qu’il se faisait de la politique.

"Je vous remercie une dernière fois pour tout le soutien reçu et l’amour partagé, au-delà de mes espoirs, qui m’auront porté tout au long de ces années […] Prenez bien soin de vous, je vous aime"conclut sur le réseau social celui qui dit savoir que les citoyens ne sont pas dupes sur les vraies raisons de sa démission. C’est presque la déclaration finale d’un Bisounours. Il le revendique:"Si, je suis convaincu qu’on peut faire de la politique autrement, et proprement, sans dénigrer les autres. Dans le cas contraire, et c’est le cas, je préfère partir."